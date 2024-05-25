泰國有男子在社群平台X分享自己參加某詭異的儀式，並和父親各自花了約399泰銖(約新台幣361元)，想重振雄風、增加魅力、運氣和財富，儀式上他與父親和其他參加的人都脫下褲子與內褲，接著便生殖器被戴上特製「小面具」，隨後邪教教主便親吻生殖器短暫時間，他也表示整場儀式不到10分鐘；不料，事後男子發現該儀式根本無效，並看到往上許多有關教主的負面新聞，才驚覺自己受騙。

據《the thaiger》報導，有泰國男子在X社群平台分享自己的經歷，他提到3個月前和父親參加了一場詭異宗教的儀式，該儀式據稱可以重振雄風、增加魅力、運氣和財富，於是各自花了399泰銖(約新台幣361元)。

男子表示，參加儀式的人都要脫掉褲子包含內褲，並用特製「小面具」遮蓋住生殖器，他透露，這些「小面具」是泰國傳統舞蹈戲劇「孔劇」表演中會使用到的面具，而在傳統的儀式中，這些特製的小面具是遮蓋信徒的臉，並非是隱私部位。

男子也說，特製小面具遮蓋住生殖器後，年輕的邪教教主便會用嘴親吻生殖器短暫的時間，並透露整場儀式不到10分鐘，也無誦經和供奉等流程。

男子參加完儀式回家後，在網上看到很多有關這場儀式的負面新聞，認為自己失去男子的尊嚴，也表示該場儀式並沒有達到預期效果，覺得自己受騙。

對此，泰國網友也對這詭異的儀式批評，尤其是孔劇和傳統表演團體的成員，他們譴責這位年輕的邪教教主及其家人不尊重傳統文化習俗；然而，目前還未有相關報導指出該儀式是否違反法律，而泰國當局也尚未對此事展開調查。