呂姓男子在桃園市楊梅區經營夾娃娃機台，為了促進生意，竟在機台內擺放一盒「裸胸女性公仔」吸引民眾，結果才放2天，就遭民眾檢舉，警方獲報通知呂男到案，他坦承犯行，桃園地院依公然陳列猥褻物品罪，處罰金3000元，機台主得不償失。

桃園一名36歲呂姓男子，在楊梅區經營夾娃娃機台，今年2月21日前後，呂男在機台內擺放女性裸露胸部的公仔商品，希望吸引消費者駐足觀賞，進而以投幣選物方式購買，民眾認為不妥向警方檢舉，2天後警方獲報，在中午12點多上門，果然發現裸露公仔在機台內，通知呂男到案說明。

呂男在警詢時坦承擺放裸胸公仔吸客，被移送桃園地檢署偵辦，檢方依違反《刑法》公然陳列猥褻物品罪嫌起訴呂男。

桃園地院法官審理認為，呂男對於夾娃娃機所陳列的物品未謹慎選擇，猥褻物品未採取適當的安全隔絕措施，將猥褻物品公然陳列在不特定人得以見聞的夾娃娃機內，有礙社會善良風俗，所為應予非難。

法官考量呂男犯後坦承犯行，已有悔意，且陳列猥褻物品僅1個、陳列僅有2天，期間甚短，最終依犯公然陳列猥褻物品罪，處呂男罰金3000元，如易服勞役，以1000元折算1日。至於女性裸露胸部公仔商品1個（盒裝）則沒收。

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