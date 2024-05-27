蘋果iPad Pro在主晶片方面，跳過M3直接升級為最新的M4晶片，可看出蘋果對於iPad Pro的定位，希望其性能與運算力和NB同等級成為高效生產力工具，不僅分食PC市場，更有意的踏入AI PC新戰局。

蘋果M4晶片運算力提升將可應用於GenAI，但發表會未說明GenAI新技術的內容，黃耀漢指出，GenAI焦點將落在6月WWDC發表的iOS18。另外，依運算力界定可能設定A13 Bionic以上的晶片才可支援GenAI的運行。

蘋果iOS18 GenAI的關鍵技術為大語言模型(Large Language Model；LLM)，蘋果積極投入LLM的開發，以建構完整軟硬體資源方式，加速LLM的開發時程，硬體方面增加GPU與神經網路運算引擎單元提升AI運算力，軟體針對LLM資料訓練部分，蘋果積極與新聞／出版商、雜誌、圖庫等業者，以授權方式擴大訓練資料領域範圍。

黃耀漢進一步表示，蘋果優勢為自己打造的生態系統，未來生成式AI導入iOS系統中，預期將應用於多個APP的整合功能，效益為改善用戶使用流程與效率，並發揮蘋果軟硬整合的強項，期待蘋果WWDC 2024發表令人驚豔的GenAI。