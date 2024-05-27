2024年股東常會全體股東出席率達64.93％的支持，會中承認2023年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並承認通過2023年盈餘分配案，將整體營運成果與全體股東共享。

2023年全球主要車廠在疫情趨緩、供應鏈限制、零組件，及晶片荒等情況緩解下，整車生產逐漸回歸正常化，加上全球超跑與豪華新車銷售市場穩健的表現，也帶動巧新2023年客製化輪圈的出貨暢旺。

尤其是來自日本、英國主要車廠客戶包括JLR、Porsche及豐通等的提貨力道，更是明顯提升。受惠於全球主要車廠加速碳中和腳步及要求供應商展開節能、提高材料循環回收及導入綠色材料等趨勢下，旗下透過100％回收再利用的再生鋁料，因較原生鋁降低約95％碳排放優勢，也持續取得豪華品牌車廠客戶認證可投入生產使用，同時屏東廠產能利用率提升、國際運輸成本回穩、美元升值效應等，整體營運管理效益展現，進而挹注公司2023年繳出全年毛利率22％、營業利益率10％，雙率雙升的成績單。

巧新為保持客製化輪圈創新開發設計力，穩坐在全球豪車鍛造鋁圈市場龍頭之地位，每年投入約2％的研發費用比重，2023年即在產品、模具、鍛胚的設計階段，透過軟體的設計與模擬分析，先行預估產品可靠度、耐久性、材料流動分析等，藉以提升效率。

同時，巧新也在製程設計、淨成V形鍛造輪圈技術等積極優化，創造巧新產能提供客戶橫向客製化、獨特性需求的產品線與技術服務的擴增，縱向市場範圍的開拓，建立巧新與客戶間密不可分的合作關係，與高度的競爭護城河，更堆疊公司長期穩健的營運成長動能。

此外，巧新表示，因考量公司資金充沛，且財務體質健全，經全體出席股東通過，決議2023年擬配發每股股息2.0129元，股利配發率近7成，已連續10年每股股利配發皆保持至少2元，創連續5年現金股利配發率保持在50％以上。

巧新2023年股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）分別較2022年的8.06％、3.91％提升至8.10％、4.28％，凸顯全體經營階層仍努力不懈致力創造公司、員工及股東最大價值，公司也期許未來皆以每股現金股利配發至少2元及配息率至少50％以上為目標，以期將公司營運回饋給全體股東共享。