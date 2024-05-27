情緒激動吵架時真的不要吃東西，一名女子表示昨天晚上，他與男友大吵一架，當時兩人剛好也在吃晚餐，主要是因為換男友曬衣服，結果他一直打電動，邊吃邊玩還邊吵架，結果他突然噎到了，讓女子突然不知所措。

女子表示當時正在吵架，大家情緒都很激動，男友在吃下肉塊後，突然不講話了，女子以為男友在鬧他，但是慢慢發現男友臉越來越紅，這才驚覺男友被噎住了，就是剛剛吃進去的肉塊，女子突然想起哈姆立克法，但是只有看過沒學過，只好憑印象進行急救，還好最後噎住男友的肉塊就這樣吐了出來。

女子表示當時真的快嚇死了，沒想到亂搞還救了男友一命，也因為吵架差點鬧出人命，女友將整個經過在網路《Zuvio》發文，而網友看到後，紛紛留言表示：「希望妳能從中知錯能改」、「我覺得是你男友遭天譴」、「我怎麼看都是你救了男友，哪裡錯了」、「當下急救很棒了」、「救了男友不要責怪自己」、「希望為2人多珍惜對方」。