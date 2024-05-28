6月召開的場次即時間如下：6/6敬鵬(2355)；6/11鳳凰(5706)；6/12全坤建(2509)；6/14亞翔(6139)；6/19聲寶(1604)；6/25偉聯(9912)、黑松(1234)；6/26華票(2820)；6/27三洋電(1614)；6/28潤弘(2597)。

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