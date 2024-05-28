立法院近期審議國會改革法案，引發朝野立委嚴重對立，還有群眾上街抗議，藍綠各有網友列出最可能被罷免的立委名單。對此，媒體人黃暐瀚表示，國會改革法案通過是板上釘釘的事實，接下來可能是行政院提覆議案、公民複決，或是等到明年二月發起罷免，但關鍵在於民眾最後對於這件事情的看法，這還看不到定論，但在藍綠互相仇恨的情況下，所有勝出差距在一萬票上下的區域立委都可能被提罷免。

立法院近期審議國會改革法案，號稱10萬人聚集立法院外抗議，民進黨團及國民黨、民眾黨團嚴重對立。對此，黃暐瀚昨在政論節目《57爆新聞》表示，立法院裡面對於國會改革五法的意見太過分歧，但他的看法沒變過，因為藍白加起來票數就是過半，所以就是慢慢輾壓過去，一定會過。

黃暐瀚也指出，民進黨的阻擋，雖然是全力擋，但不只有擋法案，更是要場外的年輕人的論述：「討厭藍白、特別討厭黃國昌」；而黃國昌代表民眾黨的2026和柯文哲的2028，回看賴清德2024大選與前總統蔡英文的得票數差了200多萬，就是因為票源流去柯文哲那邊，所以民進黨要把票拉回來、開拓新票源，而國、高中生在未來就會有投票權。

黃暐瀚直言，國會改革五法要過是板上釘釘的事情，接下來可能行政院可能提覆議案，或是公民複決，「還有第三個，就是罷免」，立委任期滿一年才可以罷免，所以要等到明年二月，且僅有區域立委可以被罷免。而罷免的門檻是同意票數達原選區選舉人總數四分之一、同意票大於不同意票，需要的票數並不會太高，但只要地方服務做得好，不同意票高於同意就能輾過去。

黃暐瀚認為，藍綠立委都有被列出最可能被罷免成功的名單，而關鍵是民眾最後對這件事情的結論，這現在還無法下定論，但只要是輸贏在一萬票以內的立委都要特別注意，在藍綠互相仇恨的情況下，明年很可能會有一堆人被提罷免，看到到底誰會被拉下來。