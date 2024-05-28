26日深夜新竹市「晴空匯」社區發生火警，不幸帶走了2名英勇的消防員性命，為確保高樓層集合式住宅消防和公共安全，桃園市政府主動出擊，消防局聯合建管處成立高層建築物稽查小組，經統計，16層樓以上的集合住宅有283棟，將對以往申報檢查時有問題的案件，優先展開消防公安抽查。

建築管理處說明，依據「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，16層樓以上的集合住宅每2年，應進行1次公安申報，目前桃園16層樓以上的集合住宅社區統計有283棟，將會針對風險案件，例如未按時申報或樓層較高規模較大的集合式高層建築，優先與消防局展開消防公安抽查。

建管處表示，建築公共安全檢查主要對於直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備和緊急供電設備等進行查驗，消防安檢部分則由消防局執行，主要檢查建築物的消防安全設備、檢修申報、防火管理及防災中心等重點事項，以健全高層建築物的公共安全。

消防局表示，將要求社區實施物業人員及住戶消防安全訓練，組織住戶進行消防演習，包含通報聯絡、初期滅火及避難逃生等要領，提高居民反應能力和逃生技能。並要求物業管理人員培訓，確保物業管理人員接受專業的消防安全訓練，能夠在火災發生時有效指揮疏散和救援。另針對高層建築物定期辦理消防搶救演練，讓消防同仁熟悉建築物各式空間與屬性。

建管處處長莊敬權強調，此次聯合稽查旨在確保居民居住安全，及時發現並改善潛在的公安隱憂，而社區發現需補強的問題，管委會也可參考「公寓大廈修繕補助計畫」，趕快把社區安全漏洞補齊。同時，桃園市府後續也將持續注意此案火調結果，確認災害發生原因，作為後續大樓管理重點，確保民眾居住安全。