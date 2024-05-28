下班與三五好友小酌、睡前喝一杯，適量的飲酒有助於調節生活步調，然而飲酒過度恐造成健康及日常生活的影響，若在不飲酒時產生失眠、焦慮、手抖等戒斷症狀時，就需要好好警惕了。
長期飲酒過量對身體帶來的負擔遠超乎想像，肝臟負責絕大多數酒精的代謝，因此健康會造成首當其衝的傷害。研究顯示，每天攝取50克的酒精，連續⼀週就有可能出現脂肪肝的現象，嚴重可能導致肝硬化、肝癌等疾病問題；甚至提高罹患心血管疾病及癌症的風險，還容易造成消化道疾病、以及精神和心理層面的問題。
酒精成癮常見的症狀，包含無法控制的飲酒過量、對酒精的耐受性增加，或在停止喝酒後產生失眠、焦慮、手抖，甚至出現幻覺等戒斷現象；又或是已嚴重影響日常生活、人際交際，甚至健康惡化等問題，卻依然無法停止酗酒行為。
若懷疑自己或身邊的親友有酒精成癮的跡象，一定要盡早尋求專業諮詢及治療，以及使用藥物的輔助，減輕戒斷症狀所帶來的不適感；並透過心理治療釐清酒精成癮的原因，透過兩者相輔相成，逐步減少酒精攝取，擺脫酒精成癮，重拾健康新生活。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。