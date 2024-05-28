路透當地時間27日報導，巴西已經超過比利時，成為中國大陸新能源汽車（含純電動汽車和混合動力汽車）最大出口國。報導引述中國大陸乘聯會數據稱，中國大陸4月向巴西出口新能源汽車達到4萬0159輛，同比增長1202％，這是巴西連續第二個月成為大陸新能源汽車最大出口市場。

路透報導，在歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查之際，中國車企在歐洲以外市場銷量增加。

隨著南美國家積極推動本土汽車生產，巴西計畫今年7月起逐步提高新能源汽車進口稅，中企已開始增加對巴西本土產能投資。

報導引述數據來自大陸乘聯會祕書長崔東樹5月23日在社群平台發布《2024年1-4月中國汽車出口市場分析》。

根據乘聯會數據，2024年4月，中國汽車出口總量前五名國家分別是：俄羅斯9萬3478輛、巴西4萬7389輛、墨西哥3萬8997輛、阿拉伯聯合大公國3萬1237輛、比利時2萬7293輛。

新能源汽車方面，2024年4月，中國出口新能源汽車20.7萬台、同比增長58％；1-4月出口新能源車66萬台、同比增長27％。

中國新能源汽車4月出口總量前五國家分別為：巴西4萬0159輛、比利時2萬5298輛、英國1萬6287輛、泰國1萬3906輛、澳洲1萬2353輛；中國4月新能源汽車出口同比增量最大的前五國家分別為：巴西3萬7074輛、比利時6339輛、墨西哥6325輛、英國5179輛、阿聯5025輛。

就2024年1-4月新能源汽車出口總量來看，比利時（88816輛）仍高於巴西（85466輛）。

崔東樹指出，中國大陸新能源車出口向發達國家市場呈現高品質發展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年比利時、西班牙、斯洛維尼亞和英國等發達國家持續成為出口亮點，而今年對巴西等南美洲國家出口走強。

崔東樹表示，雖然新能源汽車出口歐洲暫時放緩，期待隨著中企對歐洲反補貼影響的逐步適應，中國對歐洲出口回升向上。

路透報導，巴西計畫7月起提高新能源汽車進口稅，中國車企已開始規畫將部分產能轉移至巴西。比亞迪已開始在巴西建設一個大型生產基地，新工廠預計將於2024年底或2025年初投入營運。

長城汽車去年宣布，其位於巴西的伊拉塞馬波利斯工廠計畫於今年5月開始營營。

路透報導，今年前4個月，俄羅斯是中國整車出口的最大市場，達到26萬8779輛，同比增長23％；墨西哥和巴西緊隨其後，分別為14萬8705輛（同比增長27％）和10萬6448輛（同比增長532％）。

據《日經新聞》本月稍早報導，巴西對平價電動汽車和插電混合動力車的需求增加，這也讓中國車企今年1-4月在巴西的銷量大增了8倍。《日經新聞》報導，這削弱了西方汽車製造商在巴西市場上的地位。

2023年全年，中國汽車製造商在巴西的市場占比僅有3％不到，而今年4月， 比亞迪、奇瑞汽車和長城汽車占了7％的市場比例。