工作最在意的就是薪水，不少人也時常利用跳槽來爭取加薪。近日有網友打算離開原公司，沒想到面試時提出薪水加10%要求時，竟被人資嗆「只在意薪水恐不利職涯發展」，讓他傻眼問該怎麼回應，鄉民看到後直言「別被唬住」，透露真正跳槽行情。

一名網友在PTT八卦版發問「HR:只在意薪水恐不利職涯發展」，他表示朋友最近去面試，提出了比現職薪水高10%的要求，沒想到人資立刻打槍，表示這個數字太高了，還訓話說以後建議別這麼開，「只在意薪水恐不利職涯發展」，接著開出跟現職一樣的數字。

鄉民看到後紛紛吐槽：「是在恐個屁」、「聽他在唬爛」、「笑死，福利有很好嗎？」、「直接謝謝再聯絡了啦」、「直接反嗆薪水開太低，恐不利公司發展」、「10%最好會有人理」、「沒比較多人家幹嘛跳，這人資腦袋進水？」、「我當初開10%都覺得太低了耶...」。

許多人也揭露跳槽行情，至少20%起跳，甚至來到30%，原PO只開10%算很客氣了：「跳槽不是30%起跳嗎，10%是要跳官將？」、「至少20%，好的公司一年加10%」、「沒超過30%幹嘛要跳槽」、「一般都20%，獵人頭很多都很鳥，唬爛頂多8~10%，吃X比較快」、「之前跳槽我開10%，人資還愣住，覺得怎麼開這麼低」。