台86線沿線遭不肖人士傾倒廢棄物達數十噸。(鄭佳欣提供／曹婷婷台南傳真)

台86線東西快速道路沿線橋下遭不肖人士大量傾倒廢棄物，市議員鄭佳欣6日質詢指台86沿線及橋下仁德上崙到13甲的側車道、農路邊坡，近來遭不肖人士亂倒大量廢棄物，估計數量多達數10噸，非常誇張，由於當地並無監視器成為死角，她要求盡速清除外，也須加裝監視器及加強巡查。

市議員鄭佳欣今天質詢出示多張「垃圾亂倒」照片，指台86沿線及橋下仁德上崙到13甲遭偷倒大量廢棄物，綿延約200多公尺，看到這種情形，讓她覺得非常誇張。更嚴重的是，附近周邊都沒有裝設監視器，恐不只淪為偷倒垃圾去處，恐怕也會淪為治安死角，環保局務必要嚴辦及提出解決方案，不能再任人偷倒。

環保局長許仁澤說，針對該案已於5月22日派員現場勘查，但現勘並未發現棄置者相關證據，由於該區域屬於交通部高公局南區養護工程分局負責管理和維護，已要求高公局善盡管理責任。

他也說，目前全市列管大型非法棄置有157件，一經查獲就撤照，但不少非法棄置是不肖人士跨縣市前來偷倒，目前雖已試辦電子圍籬，透過科技執法加強取締，但範圍有限，未來將針對未裝監視器的環境死角，加強稽查，同時也已也要求警察局申請治安監視器，將裝設在該路段的兩頭路口處，並重點加強巡邏。

警察局長廖宗山也說，已指示轄區警力加強巡邏，並爭取增設監視器及路燈照明，避免成為環境和治安死角。至於後續清理進度，環保局表示，該處是由高公局南區養護工程分局負責管理；維護，高工局已承諾會盡速清除完畢。