4月3日強震重創花蓮，除了影響旅宿業外，也使周遭如夜市、伴手禮業者大受打擊，雖然無薪假（減班休息）人數截至5月中為止僅有1家通報實施20人，但據勞動部統計，2023年同期花蓮縣資遣通報僅有47人，但今年從地震至今則爆增為228人，劇增超過4倍。

為了協助穩定勞僱關係，發展署除了既有的充電再出發計畫外，也推動天災臨時工作方案及花蓮穩定僱用訓練獎勵計畫，其中穩定僱用訓練計畫雖然另外提供事業單位「穩定僱用訓練獎勵」，但也要求應維持勞工僱用規模達90％以上。

依就業服務法規定，僱主資遣員工前應在10天前通報地方政府，勞動部勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛表示， 4月至今花蓮事業單位資遣通報人數達228人，較去年同期的47人增加，一旦資遣通報後，地方政府將提供就業服務、失業給付等資訊，並媒合工作推介、職業訓練等資源，盼盡早協助勞工就業。

吳淑瑛期待，交通部觀光署6月1日後推動花東振興補助方案，希望能夠帶動當地經濟，自然也會有益當地勞動市場。