交通部次長陳彥伯、觀光署長周永暉等人領騎，沿途經過原鄉部落、初英發電廠及吉安大圳等景點，全程23公里。（王志偉攝）

4月接連地震重創花蓮觀光旅遊，中央振興花蓮旅遊住宿補助今起上路，未料今凌晨就發生規模5.5地震，旅宿業也反映，6月甚至到暑假住房率仍不高，補助成效還待觀察，交通部長李孟諺今到花蓮參加自行車旅遊活動時表示，相關補助會視後續訂房旅遊狀況做調整。

聯合國將每年6月3日定為「World Bicycle Day」，推廣自行車運動與交通。台灣響應活動，今在9個縣市、46段環台路線及國家風景區多元路線同步開騎，主場騎乘在花蓮鯉魚潭風景區舉行，由李孟諺、交通部次長陳彥伯、觀光署長周永暉等人領騎，沿途經過原鄉部落、初英發電廠及吉安大圳等景點，全程23公里，200多位騎士參與騎乘。

李孟諺說，因為花蓮歷經強震，希望單車活動為觀光注入活力，因此將主場選定到花蓮開騎，也告訴全國民眾，花蓮已經從震後準備好，隨時歡迎遊客到訪，花蓮還有很多景點、親子農場都很優質，值得遊客體驗，騎乘單車漫遊就是很好旅遊方式。

交通部次長陳彥伯等人騎乘單車環繞鯉魚潭。（縱管處提供）

李孟諺表示，6月1日國民旅遊補助啟動，平日花蓮住宿補助1000元，假日補助500元，團客每團補助2萬，還有台灣好行可免費搭乘，蘇花公路前兩天也可通大貨車和大客車，各方條件都已經準備好，歡迎大家來花蓮旅遊。

針對今凌晨花蓮還有規模5.5餘震，李孟諺說，雖然還會有些餘震，但花蓮各方面都是安全的，狀況都可以掌握，還是鼓勵大家來花蓮體驗觀光。

不過旅宿業普遍反映住宿狀況尚未見起色，花蓮縣旅館商業公會理事長張琄菡說，端午連假，僅9日平均住宿率達到15％，8、10日都只有4％，6月整體住宿率不到1成，花蓮縣觀光協會理事長陳義豐也說，6月回升到僅1成，7月有稍微明顯的回升，不過也沒超過2成，雖然推出旅遊補助，但仍有餘震，消費信心顯不足。

為此李孟諺表示，期待透過活動舉辦和宣傳，讓國內民眾把對花蓮列為旅遊首選，也讓國際觀光客體驗花蓮的美好；未來也會看後續旅遊和訂房狀況，評估旅遊補助再做相關調整。