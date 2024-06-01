嘉義市1日舉辦充滿慢遊樂趣的「來嘉BIKE訪」環市自行車道騎乘體驗活動。（呂妍庭攝）

6月3日是「世界自行車日」，嘉義市1日舉辦充滿慢遊樂趣的「來嘉BIKE訪」環市自行車道騎乘體驗活動，吸引超過500名自行車愛好者參與，活動中也首度公開嘉義市第1支自行車主題曲「一直＋1騎不完」，由築夢者團隊與林森國小6位小舞者共同編舞演繹，透過MV帶出嘉義市自行車道美景，嘉義市黃敏惠更透露，嘉市YouBike騎乘人次在5月29日晚上已突破500萬人次，周轉率每車4轉，高居非六都第一名。

為提前迎接「世界自行車日」，今全台各地都有自行車活動，嘉義市「來嘉BIKE訪」環市自行車道騎乘體驗，騎乘路線從北香湖公園出發，沿著世賢路行車道一段到三段前行，最後終點站是國立嘉義大學新民校區，全程約7公里，參與的自行車愛好者騎完程還能參加抽獎，黃敏惠與活動代言人林莎等人一同鳴槍，為騎士加油打氣，替愜意的騎乘活動揭開序幕。

「來嘉BIKE訪」環市自行車道騎乘體驗活動，吸引超過500名自行車愛好者參與。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠說，響應世界自行車日，今全台一起串連，有500多位騎士特地拜訪嘉義市，指嘉義市雖小，卻不斷創新，力求新舊融合！像民國97年，2008年全市第一條自行車道「嘉油鐵馬道」開始，當時先求有，再慢慢求好，如今嘉油鐵馬道一直在提升，如同這個城市一直在改變，現全市環市自行車道建構長度已達25公里，沿途有非常多的樹種、花種，吸引很多人來騎乘、感受，尤其很多單車騎士來嘉義市，一定會「暫停」下來，因為嘉義市有太多好吃、好玩。

「來嘉BIKE訪」環市自行車道騎乘體驗活動，吸引超過500名自行車愛好者參與。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠說，嘉義市不僅自行車道系統完備，也提供便捷的YouBike服務，短短3年半的時間，騎乘人次在5月28日晚上已突破500萬人次，周轉率每車4轉，高居非六都第一名，且嘉義市YouBike 2.0創下零失竊率紀錄，更讓嘉義市成為全國首發YouBike 2.0E電輔車的城市的原因，今年會再擴充建置50站點、375輛車，提供市民朋友和遊客更好的享受和服務。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，今活動首度公開嘉義市第1支自行車主題曲「一直＋1騎不完」，由築夢者團隊與林森國小的6位小舞者共同編舞演繹，MV帶出嘉義市自行車道美景，指全長約25公里的自行車道主線，邊騎邊玩大約3.5小時可騎完全程，再搭配市區電動公車，造訪超過百家潮選店，賞花、賞景、吃美食，輕輕鬆鬆一日遊就能感受嘉義市獨特魅力。

張婉芬進一步表示，為更加優化嘉義市自行車道，市府已向交通部觀光署爭取6000萬經費，整修「嘉油鐵馬道」，目前正著手改善照明、護欄，並將中央木棧道改為混凝土仿木紋材質，同時也將新設3座公廁，預計今年10月就會全部完工。