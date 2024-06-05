嘉華中學畢業紀念冊大出槌，價值900元的畢冊，封面嘉華高級中學誤植成「高職」中學。（讀者提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

正值畢業季，嘉義市私立嘉華中學畢業紀念冊大出槌，價值900元的畢冊，不但把封面嘉華高級中學誤植成「高職」中學，連嘉華英文浮水印也誤植為雲林縣斗六國中的英文，另還有頁碼多達19處錯誤，家長發現後，質疑校方校對不確實，連基本的校名都沒注意到，有夠誇張！目前校方已要求廠商重印，並收回大部分畢冊。

嘉華高中畢業生黃姓家長表示，後天就是畢業典禮，學校卻沒發現畢冊內容有問題，還是學生發現後反映，推測廠商直接拿套版製作，卻忘了修改學校名稱，結果高中變高職，連內頁英文校名浮水印也變成斗六國中英文校名，怒問校方「是有多懶？」，畢業紀念冊送到學校，竟沒人好好校對？最基本的校名都可以出錯？

黃姓家長不滿表示，1本畢業紀念冊900多元，學校卻給學生瑕疵品，還得出動家長會抗議才有所作為，甚至發貼紙讓學生自行貼上更正，直言很離譜。而嘉華高中畢聯會也發聲明澄清，表示畢聯會並未參與總校稿，已跟校方溝通。

嘉華中學校長校長陳俊榤表示，因校稿疏忽，未在第一時間發現畢冊有19處誤植、錯誤，對家長及學生深感抱歉，強調學校已開始回收畢冊，請廠商重新印製，預計6月17日就會把新的畢冊發給學生。