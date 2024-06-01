大陸兩艘玉南級改進型坦克登陸艇，5月29日進入金門翟山南方限制海域，停留約40分鐘；這是繼大陸海警船後，罕有登陸艇入侵台灣海域。退役少將栗正傑憂心表示，大膽、二膽島上沒有重型裝備，又很適合登陸作戰，萬一被戰車衝上來，我們島上官兵怎麼辦？

針對共軍登陸艇進入金門限制海域，栗正傑今(1日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中認為，可能會準備在金門離島實施登陸作戰，海巡署解釋是補給船，但登陸艇不可能作為補給使用，台灣也有這種兩棲登陸艦。

栗正傑接著表示，大陸登陸艇前面有兩挺機槍，這種船不可能停靠一般碼頭，若認為是當作補給船，簡直大錯特錯。

栗正傑更指出，解放軍登陸艇上面可載一輛戰車，同時可以裝載步兵，這次有兩艘，會不會1艘載著戰車，另外1艘載著步兵，實施兩棲登陸作戰。解放軍登陸艇不至於在大金門跟小金門登陸，但是會不會動我們的大膽島？

栗正傑認為，解放軍登陸艇絕對不是一般的運補，一定是演給我們金防部看，他們不至於動到大金門跟小金門，但若是大膽、二膽，機會就很大。因為那邊的沙灘是適合兩棲登陸作戰，我們島上官兵若是沒有戰備警覺，加上兵員也不夠，萬一突然開上來一輛戰車，威脅就很大。大膽、二膽根本沒有重型裝備，如果突然衝上來一輛戰車以及步兵，我們島上官兵怎麼辦？