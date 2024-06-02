由於鋒面影響，易有短延時強降雨，今晚至明日（2日至3日）屏東縣地區及高雄市、台南市山區有局部大雨或豪雨，西半部、東北部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，氣象署也對基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮18縣市發布豪大雨特報。

氣象署發布大雨特報。（翻攝自氣象署）

氣象署指出，今日台灣西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，各地及澎湖並有大雨或局部豪雨，北部及東北部天氣稍轉涼；晚間北台灣雨勢逐漸趨緩，苗栗以南及花東仍有局部大雨或豪雨。