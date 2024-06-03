2023年稅收超過預算數，俗稱超徵大約3600億元，立委張智倫問及是否還會還稅於民，財政部長莊翠雲表示，目前決算數已經到審計部，對於超徵的部分是增加還債、減少舉債。

莊翠雲今日到立法院財委會備詢，張智倫問及有關2024年度是否可望超徵，莊翠雲表示，現在還有一個影響就是9月營所稅暫繳，稅款近來會比較明確，目前為止會與預算數差不多。

至於去年超徵數大約3600億元、中央大約2000億元，是否還稅於民？莊翠雲表示，決算數已經送到審計處，對於超徵數以減少舉債、增加還債為原則。