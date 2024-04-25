準總統賴清德將於520上任，新政府內閣人事幾乎全數底定。前立委郭正亮點名，從代理部長真除的農業部長陳駿季以及留任的財政部長莊翠雲都是專業人士，但可能都「太老實」，他覺得一定會碰到事情，尤其農業部是錢很多的部會，牽涉到很多補助、專案進口，真正做得好的官員都不是專業人士，而是在了解問題後，能派遣底下的合適專業人選處理。

郭正亮昨在網路節目《下班瀚你聊》表示，農業部長由陳駿季真除、財政部讓莊翠雲留任，都是出於專業考量，但這2個單位都有一定複雜性，就怕陳、莊兩人會不會太老實，因為一定會碰到事情。

對於主持人黃暐瀚期待官員專業性高一點、政治性不要太強，郭正亮則指出，真正做得好的官員都不是專業人士，而是能夠在得知真正的問題後，懂得派遣適當的人去處理，因為每個部門裡都一定都有專業人士，重點就在於有沒有聽進去、能不能接受底下的人解決問題，就算本身是專業人士，也不會全部的業務都懂。

郭正亮也提到，農業部是錢很多的部會之一，立委會喜歡去經濟、交通委員會就是因為牽涉很多補助，農業部是經濟委員會質詢，農業補助就是農業部在管，交通部則是管鄉鎮道路。他舉例說，全台約有319個鄉鎮市，但交通部全年預算的只夠補助約200個鄉鎮修補道路，交通委員會說的當然有效，而農業部是因為颱風過後要修補農路，也是相同原因，經濟委員會講的就會有效。