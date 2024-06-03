香港大埔林村出現超巨型蟒蛇！在網絡流傳1段影片，地點在大埔林村新塘村的1處草叢內，有3名男子合力抓捕約4公尺長的巨蟒，3人分工3個位置把沉重的巨蟒強行拉出，抓捕期間未見巨蟒反抗，「乖乖」被抬起放入袋內。

抓蛇人之一警方「御用蛇王」Ivan Gor Gor向媒體表示，這條巨蟒是緬甸蟒，估計身長3.5公尺至4公尺，體型比較巨大，抓捕成功後會交給農場處理。警方提醒市民如見到巨蟒，一定要保持鎮定不要亂攻擊，可報警找蛇王處理。

臉書《D18 - 大埔友》於今天下午發布了1段3分20秒影片，指上周六（6月1日）大埔林村新塘村村口發現1條「超級巨蟒蛇」。

從影片中可以看到，抓捕時是夜晚，大埔林村新塘村村口1處草叢有3名男子正合力抓捕巨蟒，用盡全力把巨蟒強行拉出躲避的草叢。之後3人分前、中、後3個位置，把4公尺的巨蟒抬起到空曠位置，再把蛇放入蛇袋，搬運過程還有人喘氣說「這條蛇好重……找個袋子裝進去囉」。還好抓捕期間巨蟒都沒有反抗，當時還有2名警員在旁邊戒備。

警方「御用蛇王」Ivan Gor Gor是這次抓蛇人之一。他提醒，如市民遇見巨蟒，一定要保持距離及保持鎮定，不要胡亂攻擊，如巨蟒入屋，趕快報警找「蛇王」處理，重申不要自行攻擊或抓蛇。

Ivan早年已開始留意香港蛇類，其後更開辦自然教育活動，因曾在大埔目睹蛇王捕捉青竹蛇的經歷，令他萌生起做蛇王的念頭。自2022年起，Ivan正式向警方申請成為「蛇王」，並於同年6月獲警方通知，日後如有蛇類滋擾事件，警方會向他聯絡。Ivan指，他是向警方申請做荃灣區蛇王，而警方接獲蛇類滋擾案件，一般都會聯絡該區蛇王處理。