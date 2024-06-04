孫安佐事件爆發後，狄鶯除了說自家兒子「被下蠱」，還將矛頭對準了孫安佐的前女友阿乃，狄鶯認為源頭是阿乃把孫安佐帶去泰國，之後卻移情別戀，而她介紹的「四海幫子軒」更是始作俑者，還怒斥「他讓我兒子變成這樣，我跟他沒完！」不過對於狄鶯的說法，子軒母親也不滿的跳出來了，她首度發聲，表示「將保留法律追訴權！」。

根據瞭解，子軒母親是在6月1日發表聲明，先是強調「對於狄鶯如有提到子軒任何情事，我們均保留法律的追訴權！」接著說明，當初子軒是以台灣人為念，讓孫安佐在泰國有落腳之處！而且之後孫安佐在精神病院的醫藥費，都是由子軒支持與支付。至於其個人事項與感情糾結，與子軒無關，「希望狄鶯理性處理自身家庭事務，避免傷及無辜！」

孫安佐在泰國呼麻後，私闖民宅遭當地警方逮捕。（圖／翻攝自THAIRATH TV Originals）

子軒母親言詞間表達委屈，認為兒子一時好心幫了孫安佐，如今卻無辜被責難。而兩位母親之間的交鋒，看得出都是護子心切。

只不過狄鶯頻將炮火對準別人，牽扯到的還有兒子前女友阿乃；她接受《壹蘋新聞網》訪問時曾怒指阿乃將孫安佐帶去泰國，說是要幫四海幫做翻譯工作，卻沒想到阿乃「愛上別人」拋棄孫安佐，才讓兒子變得如此脫序。狄鶯說阿乃在她家住了五年，自己還替她洗內褲，結果對方說走。

只是這樣的指控，被自己兒子打臉。孫安佐無論直播或受訪，都不停維護阿乃，表示去泰國是自己的決定，阿乃一點問題也沒有，還說「（媽媽）嫉妒啊！」更強調媽媽說的「都是假的，她(阿乃)會打招呼，我媽也從來沒幫她洗過內褲。」

根據《鏡周刊》報導，狄鶯和阿乃原本是同一個屋簷下的「準婆媳」關係，之後卻急轉直下，甚至冷戰，而孫安佐夾在2人之間十分為難。尤其是狄鶯個性強勢，又從小溺愛孫安佐，因此對兒子身邊女人難免會產生敵意。

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