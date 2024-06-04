台灣人愛吃火鍋，小兒科醫師王韋力指出，很多人喜歡吃火鍋時在沙茶醬裡加一顆生蛋，真的很可怕，另外肉只涮幾秒沒有煮熟就吃，但很多號稱高級的肉品，並沒有想像中安全，因為只要是不熟的蛋奶肉製品，就有可怕的沙門氏菌，可能導致發燒、腹痛，小孩易併發菌血症。

王韋力昨天（3日）在臉書分享一個案例，一位媽媽帶兒子來看診，以為只是得了一般腸胃炎，但王韋力一看孩子症狀，判斷他可能要住院，讓媽媽聽了很驚訝。王韋力解釋，前幾天小孩剛開始發燒、輕微嘔吐腹瀉，急診醫師診斷是腸胃炎很合理，但現在孩子持續發燒兩天，整天腹瀉，活動力明顯不佳，病程不像一般病毒性腸胃炎，懷疑可能脫水或細菌性腸胃炎，比如沙門氏菌感染，要這位媽媽不要再上網搜尋了，「難道你要等看到大便都是血才要去嗎？」

王韋力表示，之後孩子送急診抽血，發炎指數高達170mg/l，一般人是5～10mg/l，馬上住院，好險媽媽有聽他的話，沒有造成遺憾；他指出，每年夏天除了常見的病毒性腸胃炎，也會有可怕的沙門氏菌，尤其5歲以下幼兒更容易併發菌血症，一定要小心，要注意避免吃到不熟的蛋奶肉製品。

王韋力說，台灣人最愛吃火鍋，且很多人喜歡在沙茶醬裡加一顆生蛋，那真的很可怕，容易感染沙門氏菌，同時肉類一定要煮熟，不要只是涮一秒，因為很多號稱5A、3A的高級肉品，真的沒有想像中安全。