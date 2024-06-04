無獨有偶，伴隨庫存持續去化，遠東區PVC現貨行情也穩步回穩，每噸價格佔上800美元整數關卡；相對原料價格趨緩，台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）產品利差改善提振。

大陸PVC社會庫存仍維持高位，但上游電石價格平穩，PVC裝置檢修偏多，增添支撐力道。

台塑認為，印度政府積極建設道路、碼頭及飲用水改善等公共工程，並興建廠房及鄉村城鎮化住宅，對PVC、AE及AN等石化產品需求遽增，2023年PVC印度需求420萬噸，成長32％。依IMF預估，今年印度GDP成長6.8％，將帶動石化產品需求增加。

印度去年基於保護國內石化產業，提出印度標準局（BIS）品質認證，台塑、華夏多已取得認證。

台塑去年PVC分散至澳洲、中東等市場，且受惠印度大幅增加基礎建設需求增長，及差異化產品拓銷有成，銷售167萬噸，逆勢年增3.4％。

台塑台灣仁武、林園及麥寮三座PVC廠合計年產10萬噸去瓶頸工程去年底完工，目前持續進行年產6萬噸PVC去瓶頸工程，預計117年下半年完工。搭配仁武醫材中心生產PVC、PE及PP等醫療級複合膠粒及天然抗菌材料，預計上半年完工，強化營運利基。

華夏第一季PVC／VCM營收比68％、PVC製品約24％；其中，PVC粉外銷78％。另，PVC膠粒、PVC建材以內銷為主；PVC膠布外銷45％，外銷美洲、歐洲、澳洲、南非、俄羅斯、日本、大陸、越南、孟加拉及東南亞等。PVC膠皮外銷佔60％，外銷北美、歐洲、澳洲、日本、大陸、馬來西亞及印度等。