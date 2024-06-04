5月31日時，日本財務省已公布，在4月26日至5月29日期間，共砸了9.8兆日圓，約627億美元來止穩日圓匯價。鈴木俊一是在日本政府承認這次阻貶後，第1位公開發表言論的官員。

日圓兌一美元價位，4日下午在156.03附近，上次日本政府進場救日圓的價位，市場臆測應該是日圓已經貶到160.17。不過，沒有日本官員願意證實，日圓在何價位時進場阻貶。

日前，過去30多年來，首次短暫貶破160匯價後，4月29日時，日圓兌一美元價位一度飆升超過5日圓。匯銀人士認為，若沒有干涉，日圓是否貶破160時就不會續貶，現在不得而知，故必須阻貶是有用的。

日本官員的態度是當發生重大事件時，被外界問到是否有馬上進場干涉，這些政府高層通常都是沉默不語，目的就是要讓市場去猜測，官方對日圓貶到何種價位才忍受不了。

分析師表示，干涉要產生的效果並不是要推升日圓。如果日本政府不這樣做，日圓可能會大貶至170左右，就是因為有進場阻貶，日圓才會保持在目前的位置。

日本的短期利率只有0.1%，美國的則是為5.5%，美日之間利率差距過大，日圓想要走升很不容易。雖然日本央行有機會將在未來幾個月升息，但美國經濟成長若一直沒變弱，聯準會降息的時間就不容易在短期內看到。。

匯銀主管指出，懷疑日本官方進場干預日圓走貶的持續性可維持多久，因為沒法改變基本面。日本政府在等待美國經濟成長趨緩以及通膨下降之際，藉由表明自己的意圖來進行拖延。

日本阻貶的銀彈來自出脫外匯存底，從4月底的數據來看，日本外匯存底高達1.14兆美元，表示日本政府還是有干涉的本錢。鈴木俊一表示，將繼續密切關注外匯市場的發展，並採取一切可能的措施。同時，也依慣例示警日圓過度起伏。