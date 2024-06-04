藝人唐治平73歲母親昨（3）日被住戶目擊頭戴塑膠袋、陳屍於頂樓墻角處，隨即通知警衛報案處理。警消獲報趕抵，唐母已明顯死亡，四肢甚至出現屍斑，而唐治平被叫上來時喝到爛醉，精神狀況不佳，更兩度否認稱：「不是我媽」。據鄰居透露，唐與母親同住一處，已有半年時間未繳房租，而案發前疑曾為就業發生爭執，母親一氣之下離家出走，未料竟傳來噩耗，天人永隔。

據了解，唐治平與母親在淡水該處租屋已有1年多時間，卻積欠長達半年的房租。對此，附近住戶也表示曾看見唐治平拿著酒瓶在社區無所事事地閒晃，而唐母則會經常到社區看報紙。

警方調閱監視畫面，發現唐母於本月1日提著鑰匙、社區磁釦前往頂樓，在電梯時的表現並無異樣，甚至還可以看見她淡定照鏡子。直至昨天下午1時，有住戶在頂樓曬衣服時，驚見一名婦人陳屍頂樓墻角處，報警後才發現對方竟是73歲的陳姓婦人（唐母）。

警方表示，現場並未發現打鬥痕跡，唐母雙手未發現抵禦性痕跡，本案初步排除外力介入，後續由本分局報請士檢刑事相驗。