台北市木柵路四段上，昨天（3日）早上11時許，在萬芳路口發生一起檔車女騎士停等紅燈時，疑似重心不穩，整輛車側倒的意外，還好機車沒有壓住女騎士的美腿，當後方的計程車司機準備下車幫忙時，旁邊已經有一名好心男子小跑步上前幫忙扶車，最後還協助女騎士上車後才放心離開。

這整起突然的意外事件，被後方計程車的行車紀錄器錄下，被PO上網路《爆料公社》，發文者表示：「謎之倒車，妹：不是我腳短，是座位太高！如果是男的隔天摩托車還躺在原地，是說，腳無法平踩地面，倒車又牽不起來...到底是誰給妳的勇氣上路?」。

一名穿小短裙露出美腿的女騎士，停等紅燈時突然重心不穩倒車，還好有好心人幫忙扶車。（翻攝爆料公社）

這段影片PO上網路後，引起網友熱議，紛紛留言表示：「對岸有個腿更短的，重機停車時，她停的更穩」、「造成交通混亂的人⋯」、「女用一手車，無重大事故」、「連自救都沒辦法」、「吸引舔狗的手段而已⋯⋯」、「你要先確定是女的嘿」、「活該啊，矮冬瓜硬要騎」、「腿不錯看！」、「我只看到美腿！」。