蒂芙尼（Tiffany & Co.）與菲董 (Pharrell Williams)聯手推出首款Tiffany Titan by Pharrell Williams珠寶系列正式上市，在最新釋出的形象照中，菲董佩戴他設計的TIFFANY珠寶噘嘴入鏡，忠實反應他既開心又驕傲的內心情緒。

菲董成功轉型，從歌壇跨界時裝與珠寶設計，挾著全球上億粉絲歌迷的支持，幾乎攻無不克。近日TIFFANY釋出與他合作的Tiffany Titanby Pharrell Williams聯名珠寶，靈感源自海神Poseidon的象徵符號三叉戟，搭配金屬鍊的元素，展現珠寶充滿活力的之美，柔軟彎曲的金屬鍊搭配鋒利尖矛造型，代表無畏精神。

蒂芙尼Tiffany Titan by Pharrell Williams珠寶手鐲。（Tiffany & Co.提供）

蒂芙尼Tiffany Titan by Pharrell Williams珠寶戒指。（Tiffany & Co.提供）

菲董在新作品中融入龐克搖滾的街頭潮流時尚，在華麗的貴金屬鍊添加高科技感的黑色鈦金屬、奢華鑲鑽等時尚元素，鑽石甚至是將鑽石底部朝上倒置鑲嵌，帶有叛逆的趣味，鈦金屬絲絨霧面光澤與金屬的亮面光澤，彼此對比呼應。