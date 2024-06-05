新竹市熱門伴手禮「福源花生醬」第二代負責人曾廷海在2014年炒股，最高法院認為他操縱麗正科技股價，但結算結果虧損31萬多元，加計稅費成本支出276萬多，共虧損307萬多元，沒有犯罪所得，經減刑後，依高買低賣證券罪輕判1年，曾男須入獄。

判決指出，曾廷海明知麗正國際科技股份有限公司股票，是在集中交易市場上市公開交易，交易量少價低，屬易炒作之小型股，他竟從2014年至2015年，利用其本人及實際掌控使用之證券帳戶，連續高價買入或低價賣出麗正公司股票。

曾男影響麗正公司股價計有24個交易日，並連續委託買賣而相對成交，計有42個交易日，造成麗正公司股票交易活絡之表象，引誘一般散戶投資人加入買賣該檔股票。

新竹地院一審依製造證券交易活絡表象罪將曾男處有期徒刑3年4月，他不服提上訴，高院二審認為，曾男在偵查中自白本案操縱股價犯行，經計算結果為虧損31萬1789元，實際上無犯罪所得，應依證券交易法規定，予以減輕其刑。

台灣高等法院二審認為，曾男對於證券交易秩序造成之損害亦非重大，且結算結果虧損31萬1789元，無犯罪所得，加計稅費成本支出276萬8121元，總計虧損307萬9910元，又在犯後坦認客觀事實，酌減其刑後改判刑1年，上訴後，最高法院駁回確定。