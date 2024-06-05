新加坡航空燃油FOB最新價格6月4日下跌3.92％，每桶為90.8元，進入90美元保衛戰，統計今年4月以來新加坡航空燃油價格跌了超過一成、達10.29％，由於燃油成本占長榮航（2618）營運成本33％，為最大宗，隨著營運成本降低，對長榮航的第二季獲利幫助頗大。
長榮航第一季EPS為0.87元，當時新加坡航空燃油均價102.49美元，目前第二季截至6月4日為止，均價為95美元，長榮航預料獲利將優於第一季。
新加坡航空燃油FOB最新價格6月4日下跌3.92％，每桶為90.8元，進入90美元保衛戰，統計今年4月以來新加坡航空燃油價格跌了超過一成、達10.29％，由於燃油成本占長榮航（2618）營運成本33％，為最大宗，隨著營運成本降低，對長榮航的第二季獲利幫助頗大。
長榮航第一季EPS為0.87元，當時新加坡航空燃油均價102.49美元，目前第二季截至6月4日為止，均價為95美元，長榮航預料獲利將優於第一季。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。