新加坡航空燃油FOB最新價格6月4日下跌3.92％，每桶為90.8元，進入90美元保衛戰，統計今年4月以來新加坡航空燃油價格跌了超過一成、達10.29％，由於燃油成本占長榮航（2618）營運成本33％，為最大宗，隨著營運成本降低，對長榮航的第二季獲利幫助頗大。

長榮航第一季EPS為0.87元，當時新加坡航空燃油均價102.49美元，目前第二季截至6月4日為止，均價為95美元，長榮航預料獲利將優於第一季。