東昌毛筆第27代傳承人孫惠霞，正在進行「順筆頭」工序。（陳冠宇攝）

走進山東省聊城市，東昌毛筆是最具代表性的非物質文化遺產項目之一，其製作技藝已延續600多年，更於2012年12月被列入山東省第三批非物質文化遺產名錄。本報近日走訪當地，從傳承人的現場製作，一窺東昌毛筆技藝的奧秘。

東昌毛筆歷史悠久，由浙江、湖北經運河傳承而來。在元朝已有製作，明代中葉至清道光年間為聊城東昌毛筆製作業的興隆時期，從業者千餘人，產品大多銷往山西、河北、河南及本省各地。「東昌作坊，書筆兩行」即說明當時的繁榮景象。

東昌毛筆製作工藝極為嚴謹，素有「萬千毛中選一毫」之說，按規格分有毫長最大的抓筆用六寸豬鬃、羊鬍精製而成，可寫三尺大字，也有可寫豆粒小字的蠅頭小楷。

東昌毛筆製作工藝分為水盆和乾棹兩大部分，水盆即在水裡製作筆頭的過程，乾棹即為筆頭製作好後安裝和後期整理的工序。細化後需經選料、採毛、齊材質、對貼子、敷蓋毛、圓筆頭、順筆頭、挖倉、安筆、擇筆、定型等大小72道工序。其選料精良、做工精細，有「尖圓齊健，剛柔相濟」的特點。

東昌毛筆第27代傳承人孫惠霞受訪表示，東昌毛筆最大特色在於，按下毛筆不會開岔、書寫起來有一定彈性，具備毛筆的「尖圓齊健」四德。其所製作的毛筆，大小種類約有上百種，仍堅持用純手工製作，依循的傳統72道技藝可在一方小店裡完成。不過由於東昌毛筆本身工藝繁瑣，產量不大。

東昌毛筆製作不易，孫惠霞說道，光是「順筆頭」順上一天，手指頭就會出水泡，所以此工序最多只能連續做兩天。此外，孫惠霞的手因「窄筆」工序而磨出繭來，對視力也是一種考驗。

孫惠霞提到，作為聊城特產，東昌毛筆也很受海外歡迎，包括東南亞、日本，以及港澳台的遊客都慕名而來。

談及技藝傳承問題，孫惠霞指出，除了幾位學徒，其家族多位孩子在耳濡目染的環境中長大，儘管目前年紀還小，但對於毛筆製作工序、毛料等已經了解許多，等孩子長大之後，會選出其中兩位來傳承技藝。