日月光半導體李政傑副總經理指出，日月光半導體長期致力於實踐ESG政策，導入水冷技術不僅提升散熱效率，降低能源消耗，同時也減少對環境的影響，有效降低日月光資料中心至少20%以上能耗，幫助我們在現代化機房滿足PUE(電力使用效能)小於1.2指標，進而達成2030淨零目標。

美超微業務發展資深副總裁廖益賢表示，此次與日月光半導體、中華系統整合攜手導入美超微在台首座新一代水冷散熱資料中心，希望能夠帶動產業更廣泛運用最新的水冷節能技術，助力資料中心減少最高40%的整體能耗，降低資料中心用電量與總體持有成本，推動綠色運算與節能減碳，並助力AI產業發展。

中華系統整合吳明德董事長分享，憑藉著在ICT產業的20餘年實務經驗，中華系統整合綜整ICT應用+能源管理+機房維運之技術與經驗，搭配合作夥伴商的高速運算伺服器主機及最先進水冷散熱解決方案，在本案提供了異質整合解決方案，為客戶解決高耗能問題及達成PUE效能指標提供了一個創新且高效的方案。

日月光資料中心此次導入的美超微的伺服器與水冷散熱解決方案，水冷散熱解決方案提供涵蓋散熱板、冷卻分配單元(CDU)、冷卻分配分流管(CDM)以及整座冷卻塔等的機櫃層級解決方案，幫助日月光資料中心溫度降低80%、用電效率省下80%，整體總耗能降低10%。

李政傑總經理強調，日月光資料中心引進水冷散熱解決方案後，大幅提升了日月光半導體的AI算力，運用AI在產品生產、工程研發及營運上為智慧製造帶來助益，將有效縮短研發時程、維持品質穩定，以及精準預測訂單需求。同時，透過導入水冷技術實踐ESG，可有效地為客戶降低產品供應鏈的碳足跡，與價值鏈夥伴共同實踐低碳轉型。