來自全國各地高中職及大專組137名學生參加「第一屆正修盃彩妝大賽」，正修一舉拿下「整體造型創作組」一、二名，「時尚創作美甲組」前三名，樹德家商也囊括多組前三名，堪稱彩妝賽的大贏家。

正修科大化妝品與時尚彩妝系主任蔡文玲表示，透過本次活動，參賽者能夠彼此學習、交流，期待下一屆有更多的創意與驚喜。

「第一屆正修盃彩妝大賽」在化妝品與時尚彩妝系系館舉行，大專、高中職選手及社會組美業從業者齊聚一堂，展現創意和技巧，邀請業界25位知名彩妝老師擔任評審，比賽項目分別有「整體造型創作組」、「時尚創作美甲組」、「紙圖創意設計」及「婚體髮型設計」。

經過一番競技，各組成績揭曉，大專組「整體造型創作」由正修科大拿下一、二名，第三名樹人醫護管理專科學校；「時尚創作美甲」正修科大包辦前三名；「紙圖創意設計」嘉南藥理大學奪冠、台南應用科大及正修科大分獲二、三名；「婚體髮型設計」樹德科大奪冠、正修科大獲二、三名。

高中組「整體造型創作」三信家商包辦前三名、「時尚創作美甲」由樹德家商囊括前三名、「紙圖創意設計」樹德家商包辦前三名、「婚體髮型設計」樹德家商獲前三名。

奪得「整體造型創作」大專組第一名的正修化妝品與時尚彩妝系一年級同學黃建銘高興的說，這次比賽真是難忘的經歷，讓他在彩妝學習，有機會更上層樓。