寶林案再添1名死者，1位在台北市三軍總醫院加護病房接受治療的53歲女性，今（5）日引發敗血性休克，最終宣告不治身亡。

根據衛生局資料顯示，該患者今年3月22日食用滑蛋河粉後，同月25日即就醫治療，後一度進加護病房治療，然而仍於今日宣告不治身亡。

台北市衛生局長陳彥元證實該消息，指出該名病患因食物中毒造成肝衰竭，在洗肝的過程中也在等待換肝，但由於免疫力下降引發敗血性休克，最終在5日不幸死亡。

衛生局表示，目前寶林案累積通報24案，其中5人死亡，1人轉入醫般病房治療，其餘18人已返家休養。

寶林茶室食物中毒案5日再添1死亡個案。（台北市衛生局提供）