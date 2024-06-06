陳嫌一度拒檢，拔腿狂奔。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

據查陳嫌為詐欺及洗錢防制通緝犯。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄有民眾直擊員警當街於民宅前拔槍大聲喝斥，場面相當緊張，經查，原來是保安大隊雷霆中隊員警於新興區七賢二路盤查1名24歲陳姓男子，他竟拒檢拔腿逃跑，追至南台橫路時，遭警前後包夾逮捕，原來他是詐欺及洗錢防制通緝犯，才會心虛逃跑，訊後遭解送歸案。

高雄市保安大隊雷霆中隊於5日下午4點多執行轄區複式巡邏時，在新興區七賢二路上發現24歲陳姓男子與友人正於騎樓抽菸，但陳男見警車神情緊張眼神閃爍，員警下車盤查，起初，陳嫌還藉故說證件不在身上，員警要他用念得即可，未料，他卻趁機轉身拔腿狂奔。

員警見狀隨後追了上去，另1人則開巡邏車追緝，陳嫌奔跑約300公尺左右氣喘吁吁，體力不支，最後倒在南台橫路一處民宅前，警方把握機會前後包抄，並立刻拔槍大聲喝斥，要他趴下就範，將陳嫌當場逮捕，經查陳嫌為2023年10月31日台北地檢署所發布徒刑5年詐欺及2024年1月12日新北地方法院發布洗錢防制通緝犯，全案依法解送高雄地檢署歸案。