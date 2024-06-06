郭雪芙結束3個月的英國遊學之旅，今（6）日開工代言醫美診所，今她穿露背洋裝亮相，久未面對鏡頭，仍有些不習慣，「大家很注意我的背，一直要我轉圈，會害羞。」但眾人關注的艷遇，則因她害羞及語言隔閡，幾乎沒有。

回台開工，郭雪芙坦言還是會眷戀英國，但一回來就先面臨擾人的時差，還要按捺家裡的貓咪，因為貓咪對她愛理不理，她還要拜託、巴結，甚至還要以撒嬌的口吻求陪睡：「一起睡覺好嗎？」她笑說：「我想要晚上請牠跟我一起睡，但要看牠心情。」她不在台灣時家中的管理費及包裹，都託由助理或家人代為處理，且住的是一層一戶的大樓，並未有類似郭書瑤擾鄰情節發生

遊英期間她放飛自我，夾了「居家大嬸」標配的鯊魚夾就出門，被問此事，她頻頻反問：「很醜嗎？」也當場求饒：「請不要偷拍我，太醜不要拍我。」她仍有控制飲食，加上只要有出門，步數都是1萬步起跳，回來有先量體重，慶幸自己沒變胖。

接下來的時間是否被工作填滿，她說：「目前看，好像還行，還是有可以休假的空間。」後續也有拍戲迫邀約，多以客串為主，要把去英國遊學的錢賺回來？她笑說：「還是要努力賺錢。」因這趟旅程，錢大多花在住宿，「住宿真的很貴，三個人一起住，還是很貴。」

談到臉部保養，她說T字部位及下巴常出油，很在意臉上的粉刺問題，不僅有容貌焦慮，對於身材相當在意，「畢竟是做這工作，還有身為女生都會，但是我自然地告訴自己，每一個人都會變老，重點是自己開心，開心的時候，內在發出的光芒就是美，我就會一直告訴自己是這樣子的，自我肯定很重要。」透露平常不會素顏出門，臉上會打底以防日曬。