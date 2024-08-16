聰明的女孩！大陸浙江省衢州市有一名8歲女童上完音樂課後，和爺爺一起回家，不料，在回家的途中與爺爺走散，女童便想起媽媽曾教過，到銀行ATM按下「緊急按鈕」，就會有人來幫助她，於是她按照媽媽的方法去做，果真5分鐘後便有員警來幫忙，並且也順利的幫女童找回家人。

綜合陸媒報導，浙江省衢州市7月30日晚間9時許有起走失案，一名8歲女童因上完舞蹈課，爺爺接她一起放學後，女童在回家的途中和爺爺走散，不知如何回家的女童因身上也無手機，便想起媽媽之前教過她，若是遇到困難，可以到銀行ATM按下「緊急按鈕」，就會有人來幫助。

於是女童走向一旁的銀行的ATM，並且找到紅色緊急按鈕後便按了下去，女童便對說「我和爺爺走散了」，而對講機另一頭的女子便要女童在原地等待，大約5分鐘後，員警便抵達現場，並且順利地幫助女童找到走散的爺爺。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「好聰明的女孩」、「一定是家長和幼兒園老師平常就教了，而且孩子的情緒好穩定啊，不哭不鬧」、「我再重生八百次都想不到這個方法」、「不錯值得推廣，都告訴自家小孩怎麼求救」、「安全教育對小朋友來說非常重要，家長也常教」、「孩子很聰明，這種警報系統，警察能快速到達現場也很給力」、「平時出門在外，大人可教導孩子一些生活中常遇情況下的緊急處理方法」。