由渣打國際商業銀行冠名贊助的年度公益馬拉松賽事－「渣打台北公益馬拉松」將於2025年1月12日開跑，啟動渣打集團10座城市路跑的全球首站。有「飛躍的羚羊」稱號的傳奇跑者紀政今日出席啟動記者會，見證跑步帶來的改變，同時也宣布「2025渣打台北公益馬拉松」即日起開放報名。

接續奧運熱潮，深耕跑界數十年有「飛躍的羚羊」稱號的傳奇跑者紀政也應邀親臨現場帶來祝賀。紀政回憶過去需要借錢買釘鞋，單槍匹馬踏上奧運賽場的經歷，到每年有數萬名跑者支持「渣打臺北公益馬拉松」賽事，見證「改變，從跑步開始」。

身為首位在奧運田徑項目奪牌的傑出女性運動員，紀政表示：「很開心也很感謝有渣打銀行這樣的企業，願意長期投入資源推動路跑運動，推廣運動風氣。」

NBRC總教練李翰暄表示：「NBRC以跑步為主軸，期望大家都能透過跑步來改變自己！無論是想破個人紀錄、挑戰自己的跑友，還是想要提升自己，精進實力的跑友，都可以在課堂中透過專業化的訓練讓自己朝目標前進。」

渣打銀行財務長劉師郝表示：2013年迄今，透過賽事以及民眾捐款，還有各式募款活動，結合渣打基金會的挹注，「渣打台北公益馬拉松」已募集超過新臺幣1億1400萬元的善款投入各項工作，並幫助近7000名弱勢青年就業及創業，讓「改變，從跑步開始」的年度賽事主題更具意義。

為了落實永續發展目標，「渣打台北公益馬拉松」在賽事規劃上全程依循環保3R（Reduce、Recycle、Reuse）原則，採用電子證書、環保獎牌織帶，並使用環保提袋、舉辦永續市集。今年賽事也持續邀請民眾加入「Plogging淨街慢跑」的行列，並邀請運動女神房思瑜擔任隊長，讓跑步也能帶來更多改變。