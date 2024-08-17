同一天，酷澎也公布第二季財報表現，酷澎營收年增25％至73億美元，毛利成長41％至21億美元，毛利率29.3％，EBITDA為3.3億（約合107.09億新台幣），也較去年同期成長10％。雖然EPS為負0.04美元，較去年下降0.12美元，但若扣除認列去年十二月購併精品電商Farfetch的經營虧損，以及上半年1.21億美元行政罰款，EPS為0.07美元。

儘管酷澎財報並未透露單獨台灣市場的財務表現，但從酷澎揭露的數字來看，該公司鎖定「MOMO八折價」，積極搶市占率的策略，仍有十分強大的底氣。反觀富邦媒至今雖仍維持龍頭地位，根據未來流通事務所數據顯示，2023年底MOMO市佔仍寫下創新高的26.7％，但從業績表現來看，明顯已面臨挑戰。

「回顧我們的第二季度業績，顯然我們面臨行業逆風，毛利率因產業客戶優惠和折扣措施增加而下降，」針對財報表現，富邦媒總經理谷元宏提出三點解釋，首先競爭對手低價策略衝擊營收與毛利，第二則是電商消費成長不如預期，第二季電商消費年成長2.2％，落後整體零售消費成長2.7％，再加上國人海外旅遊意願大幅提昇，「也在與我們競爭用戶的荷包。」

被問及下半年展望，谷元宏坦言無法提出具體數據或預測，「能夠確定的是，第四季表現會優於第三季，」顯示經營團隊已將期待放在由雙十一帶動的第四季傳統消費旺季。接下來，富邦媒仍將擴大佈局物流中心，預計在2024年將開張第二座物流中心，同時也持續投入三大新事業，也就是深耕品牌端的電商廣告、B2B2C開店模式的「mo店+」，以及直播服務。

《財訊》雙週刊分析，在策略上，富邦媒與酷澎抗衡的籌碼，就是將既有的電商龍頭市占率，轉化為能串連品牌、流量與用戶消費行為的平台，「我認為現階段最重要的，就是與用戶的互動率，包括造訪網站的次數與消費頻率，這都將引領我們走向新的商業模式。」谷元宏說。