樂天桃猿17日公布簽下新洋投威斯佛，18日就宣布註銷霸威斯（Manny Bañuelos），球團對他今年為球隊的貢獻表達感謝。

霸威斯於今年加入樂天桃猿，總計出賽15場皆為先發登板，戰績9勝4敗，自責分率為4.14，每局被上壘率1.62；經過球團與教練團討論以後，決定於今日將他註銷。

中職洋將大限將在8月31日到來，球團在期限前就先作出決定，目前桃猿陣中有左投威斯佛、威能帝、魔神樂以及肯特，全員一致朝著總冠軍邁進。