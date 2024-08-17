富邦悍將江少慶將在下週歸隊一軍，距離他上次在一軍登板已是1年多前，「緊張、興奮都會有，但要控制好場上情緒，才會有好表現。」也和前印地安人隊（現守護者隊）隊友張育成再合體，他拉了拉胸口衣服說：「現在是一起為這件球衣做準備。」

江少慶去年季中因右手肘傷勢離開一軍賽場，最後一次留下一軍出賽紀錄已是2023年6月23日，經過檢查確認是右肘韌帶部分損傷及神經壓迫發炎，在球季後決定動刀，但在復健過程中手的狀況卻反反覆覆，導致歸隊時間一直延後。

雖然復健過程中不如預期順遂，但江少慶不會因此感到心急，反而正面看待運動員都會遭遇到的傷勢挑戰，他在8月2日起在二軍出賽，至今共出賽3場，局數也拉長到6局，14日對樂天桃猿二軍共投67球，投出7次三振，被敲5支安打、失1分。

江少慶認為，這3場二軍出賽漸入佳境，變化球控制能力也是一場比一場好，球速部分這2場比賽也都有達到150公里，都有往好的方向前進，「還在進步階段，才第3場比賽而已，希望接下來調整會越來越好。」

今年季中選秀悍將選進張育成、張奕，前者是昔日一起在美國打拚過的隊友，後者則是世界12強棒球賽時的戰友，江少慶說：「很開心他們加入富邦，接下來就是一起幫球隊拿下勝多勝利。」他認為，棒球是團體運動，每位球員都很重要，「先發9人一起努力才是勝利的關鍵。」