富邦悍將新洋投班恩20日在二軍出賽投2局，他表示，距離上次在墨西哥實戰已是10天前，現在就是一步一步做調整，但他笑說目前最困擾他的不是台灣的天氣及食物，「現在更重要的是睡眠，我還在時差中，但已經有慢慢越來越好了。」

現年30歲的左投手班恩曾在2020年登上大聯盟，這次是他首次來到亞洲打球，對於台灣的一切都覺得十分新奇，來台前也聽過曾效力悍將、現任味全龍洋投的艾璞樂分享過自己的中職經歷，「對我來說這很重要，他給中職整體很高的評價，讓我更加確信要來這裡。」

昨天班恩在二軍出賽投了2局，但比賽因為天氣因素沒能繼續下去，但他表示，上次在墨西哥實戰已是10天前，手感有些生疏，現在狀況覺得非常好，持續在做調整中，他透露，昨天比賽主要以速球為主、進攻好球帶，讓自己趕快找回比賽感覺，「雖然二軍比賽數據也很重要，但主要是以找回手感為目的。」

來台快要1個禮拜，班恩對於天氣、食物適應的還算不錯，「很喜歡這裡的食物，有很多海鮮，跟我家鄉沒有差太多，也是有壽司這些，也有嘗試牛肉麵、水餃等，但現在最困擾他的還是時差，希望能夠盡快調整過來，在球場上展現最佳狀態。