由於台灣海峽進行固定式風場場域逐步飽和，風電開發商亟待政府開放浮式風場的示範計畫。經濟部能源署曾預告單一申請案浮台設置數量為6至12座，獲選案數以2案為原則，將以躉購費率與一次性補貼做為獎勵，示範案預計2030年完工併網，預計第四季公布計畫草案及費率。

能源署官員表示，躉購費率是一次20年，費率價格過高風險在於無法掌握未來國際成本下降趨勢，目前持續搜集開發商成本資訊，擬以過去離岸風電收購價格為原則，「不希望比過去經驗高」，過去躉購費率106年度、每度為6.0437元。不足之處再搭配額外一次性補貼，主要針對浮動風場需要的特殊設備，例如浮台、動態電纜等。

據了解，業者提供浮動風場開發成本資料十分分歧，有的高達12元，有的7~8元，只有一家6元以下。但以具有實績的風場來看，業者說，平均都要每度達8元以上才可能開發。

經濟部釋放浮式風場每度躉購費率消息一出，開發商皆曰「不可能」。業者說，經濟部若真的每度不高於6元，就表示「不想讓開發商做浮式風場」，或者又要重蹈 3-2覆轍，反正「先搶先贏」，不聽多數業者意見。

一家開發商指出，固定式風場每度都接近6元了，浮式風場如果沒有8元躉購費率，勢必做不起來，如果和6元比較，以價差2元，補貼20年，位經部要求需180MW容量來估算，每一案場的一次性補貼需補貼約260億元才可能參與示範風場開發，亦即超過200億才能打平，而二個案場補貼就要超過500億。

另一歐洲風電開發商也說，依內部評估，躉購費率都在接近8元才可能去投標浮式風場，尤其很多硬體建設還要政府一次性補貼，如果低於此一水準，恐怕沒有業者可以承做。

據業者側面了解，經濟部一次性補貼不會超過100億，屬於零頭，除非政府針對示範風場的規劃的條件要重新調整，拿掉6座浮台下限，每一案場做1支、2支或3支風機都可，不要設下限，才有成功的可能，目前比較成功的實績大約是3座浮台3支風機。據悉，CIP在蘇格蘭的浮式風場每度約8.5元。而業者大多表示，8元是合理價位，有的有實績的業者每度高達12元。

「如果政府連示範都不讓人家示範，那商業化的浮式風場在台灣不可能會有！」一位開發商無奈的說，目前對台灣有興趣的資本為日本和韓國，他們有意以台灣風場作試金石，如果台灣可以成功，日韓也想嚐試進一步開發浮式風場。

開發商說，二個案場要補貼超過500億元根本不可能，如果政府不肯給大額的一次性補貼，又要壓低費率，又不放寬示範計畫條件取消浮台數下限，就是「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，根本逼廠商放棄。

是否因為浮式風場每度開發成本太貴，以後很難售電給科技業廠商，因此經濟部故意開出不可能的躉購費率價格，要廠商知難而退？開發商對此議論紛紛。

目前至少7座浮動風場環評過關，開發業者包含風睿能源、貝富新能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、台亞風能、法國電力再生能源、IX Renewables等均有資格參與選商。