為恭紀念醫院骨科醫師陳冠儒建議劉老太太採復原快、疼痛感低的「正前開式（DAA）半人工髖關節置換手術」置換左髖半人工髖關節，目前恢復情況良好，已出院返家休養。（為恭醫院提供／陳育賢苗栗傳真）

曾接受右髖半人工髖關節置換手術的90歲劉老太太，日前因意外再次跌倒，導致左髖股骨頸骨折，經醫師評估病人年齡以及身體情況後，建議採復原快、疼痛感低的「正前開式（DAA）半人工髖關節置換手術」置換左髖半人工髖關節，目前恢復情況良好，已出院返家休養。

為恭紀念醫院骨科醫師陳冠儒表示，劉老太太這次跌倒導致左髖股骨頸骨折，若採傳統手術需把臀中肌、臀小肌切斷後再重新縫合，但考量病人年事已高，經過評估以及與家屬討論後，此次手術改用正前開式半人工髖關節置換手術，並且使用骨水泥加強關節固定。

此術式與傳統手術最大的差別在於正前開式採用平躺姿勢手術，腰部不需要額外支撐架固定，也不需把肌肉切斷縫合，所以恢復時間快、住院天數短，此外關節脫臼機會較低。

而且因為每個人骨頭間距與關節模組會有些微差異，傳統手術方式是藉由醫師經驗手感，在實際間距及重新縫合的肌肉力量，取得平衡。

正前開式在手術中可直接以X光定位，確保關節模組大小及間距最符合患者原本型態。劉老太太兩側髖關節所使用的術式不同，經過這次手術後，自己表示疼痛感及力氣比起4年前接受傳統手術時好很多，術後兩天即不需額外追打止痛針，術後3天就已可使用助行器在病房及護理站間走路。

陳冠儒醫師進一步說明，髖關節的治療方式通常會根據髖關節受損或疾病的程度來評估，包括疼痛、功能受限或生活品質的下降。

初期治療通常包括藥物和復健治療，或使用髖關節玻尿酸注射以增加關節的潤滑度，對於病情較為嚴重的患者，則建議考慮進行人工髖關節置換術。因此建議民眾，如果發現走路、上下樓梯時大腿根部或臀部有疼痛或跛行現象，應及時尋求專業醫師檢查，以免因受損關節而導致生活品質下降或是關節變形等2次傷害。