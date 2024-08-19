一個廚房，已容不下兩個女人，若要讓五大名廚全都擠在同一個廚房，恐怕只有麥卡倫（Macallan）才辦得到。麥卡倫為歡慶200 周年，邀請美食家葉怡蘭、侍酒師何信緯和Restaurant A主廚黃以倫聯手主持「麥卡倫新餐桌」餐酒會，邀請台灣五大名廚「山海樓」主廚蔡瑞郎、「晶華軒」主廚鄔海明、Marc L³主廚廖偉廷、Le Duet演蒔光主廚林迎達和Restaurant A主廚黃以倫，以及五大調酒師共襄盛舉，以麥卡倫五款威士忌為靈感打造美食與調酒，五大名廚捐棄成見、齊聚一堂為麥卡倫掌杓，場面可謂難得一見。

五大名廚各有專長，分別是台菜、粵菜、日本料理和法式西餐領域的一方霸主，原本各聚山頭、難有交集，卻為了麥卡倫攜手合作，從「山海樓」的海陸拼盤的前菜、「晶華軒」的花雕蛋白蒸松葉蟹、「Le Duet演蒔光」懷石料理的宜蘭美食糕渣、「Marc L³」的義式海鮮餃，到「Restaurant A」演繹蘇格蘭傳統美食肉餡羊肚「Haggis哈吉斯」，合力完成一套結合東西、橫跨古今的美食饗宴。

麥卡倫歡慶200周年，邀請橫跨台菜、粵菜、日本料理和法式西餐的5大名廚打造奢華饗宴。（Macallan提供）

與五道佳餚搭配的麥卡倫威士忌，分別是「經典雪莉桶12年」、「雙雪莉桶15年」、「雙雪莉桶18年」、「Classic Cut 2023」和「2023奢想Rare Cask」，透過威士忌的餐酒搭配，提升味蕾的層次感，另麥卡倫也聯手全台頂尖酒吧推出限定特調，首波與The Public House、Vender、Drizzle by Fourplay、Bar Mood Taipei與酣呷餐酒館等5大酒吧合作，將麥卡倫兩百年的傳奇故事化為專屬調酒。

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