台灣民意基金會今公布最新民調，四成三滿意卓榮泰內閣整體施政表現，三成四不滿意，不滿意度從六月25.5％，上升到八月 34.2％，兩個月飆升 8.7 個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，「相當猛」。

民調顯示，對於卓內閣表現，6.1％非常滿意，37％還算滿意，25％不太滿意，9.1％非常不滿 意，17.3％沒意見，5.4％不知道、拒答。換句話說，四成三大致上滿意，三成四不滿意，一成七沒意見，5.4％ 不知道／拒答。滿意比不滿意多 9 個百分點。

游盈隆認為，這項發現傳達了一個訊息就是，卓內閣已安然度過前三個月，但隨著民怨浮現，未來施政將倍感壓力。

和上個月相比，滿意者減少 2.4 個百分點，不滿意者增加 4 個百分點。如果把眼光 放遠到三個月，他說，可以發現，過去三個月卓內閣施政表現的民意反應起伏不大，滿意度起伏都在 2.5 個百分點範圍內。不過，值得注意的是，不滿意度從六月25.5％，上升到八月 34.2％，兩個月飆升 8.7 個百分點，相當猛。

他說，整體來講，卓內閣上台三個月，運作尚稱平順，這明顯和三個因素有關，一、卓榮泰院長廣結善緣的從政風格；二、賴執政團隊「不碰爭議性問題，優先處理有社會共識 的議題」的施政策略；三、內閣各部會還沒出大紕漏。然而，沒有大開大闔的改革，自然沒有大好，也不會有大壞。