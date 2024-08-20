賴清德總統聲望46.7％ 3個月流失206萬鐵粉。

台灣民意基金會今天公布最新民調，賴清德總統聲望 46.7％；至於台灣人民對賴清德的感情溫度是 54.65 度，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，「賴清德總統蜜月期已經結束」的論斷。隱含下一階段政治過程的挑戰與考驗將接踵而來，如果社會支持不斷流失，執政將愈趨艱辛。

游盈隆說，過去一個月，非常贊同賴總統處理國家大事方式的人流失5個百分點，等於流失近百萬鐵粉，並不尋常。且短短三個月鐵粉流失10.6個百分點，等於流失206萬人。

民調問到，「台灣新總統賴清德上任已一個多月。一般說來，您贊不贊同賴清德總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」10.1％非常贊同，36.6％ 還算贊同，19.4％不太贊同，12.1％一點也不贊同，16.3％沒意見，5.4％不知道、拒答。 顯示四成七大致贊同賴清德總統處理國家 大事的方式，三成二不贊同，二成二沒意見、不知道。

游盈隆說，這項發現傳達了一個重要訊息就是，賴清德總統蜜月期已經結束，但仍身處多數民意支持的悠哉狀態中。他說，賴清德總統八月聲望下滑到 46.7％，同時「總統職務表現贊同率」減去「總統職務表現不贊同率」只有 15.2 個百分點，基於這兩項判準，因此做出「賴清德總統蜜月期已經結束」的論斷。

上個月相比，贊同賴清德總統處理國家大事方式的人下滑3.2個百分點，不贊同的人略增0.3個百分點。一來一往，使得贊同他處理國家大事方式的人比不贊同的人雖仍多出15.2個百分點，但和上個月相比，已減少3.5個百分點。

他說，看最近三個月可以發現，贊同賴總統處理國家大事方式的人，從 五月58％一路下滑到八月 46.8％，三個月支持者減少11.2個百分點。如果鎖定賴清德總統的強烈支持者，從五月20.7％大幅下滑到現在的10.1％，短短三個月鐵粉流失10.6個百分點。

他說，若換算成人數，一個百分點等於19.5 萬，10.6 個百分點約等於206萬人。不能不說是一個極大的損失。而且這不僅是量的流失，也牽涉質的流失，是支持強度的流失。

他認為，總統聲望高低是總統職務表現好壞所決定，總統職務表現好壞端看三方面，一是重大人事安排、二是重大政策決定與執行、三是總統政治風格， 特別是能否促成朝野政黨同心協力。循這三大脈絡去檢視賴清德總統近期的作為，當能為過去三個月賴總統聲望的起落找出真正的原因。

此外，「如果用0到100來表示對政治人物的好感與反感，0表示最冷，最強烈的反感，100表示最熱，最強烈的好感、50表示沒什麼感覺。 請您用0到100之間的數字來表達您對賴清德總統的感覺？」有44.4％對賴清德總統有好感，26％對他沒感覺，24.8％對他有反感。如果以平均度數來看，台灣人民對賴清德的感情溫度是 54.65 度，這是一個尚稱舒適的感情溫度。

他說，與最近一次 5 月剛就任總統的時候比較，賴清德好感度大幅下滑10.3個百分點，反感度明顯上揚5.7個百分點，無感的人上升 3 個百分點。一個百分點等於19.5萬人，意味過去三個月，對新總統賴清德有好感的人 減少 2 百萬，反感的人增加約 111 萬，無感的人也增加近60萬人。這對才上任三個月的新總統而言肯定是一個壞消息。

更深入的分析顯示，23％對賴總統非常有好感，21.4％還算有，26％無感，9.9％ 有點反感，14.9％非常反感，4.8％不知道。與剛上任時相比，非常有好感的人大幅減少11.4個百分點，非常反感的人增加4.8個百分點。