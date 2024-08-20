審計部於最新公布的112年度中央政府總決算審核報告當中，公布境外生休學比例，即休退學占比都在5％左右，當中最明確原因在於工作因素，另外也包含經濟困難、學業志趣不合、適應不良等問題，導致學業難以為繼。

審計部於報告提到，在112學年度的6萬7299名境外學位生當中，休學及退學分別為3468人及3519人，休學及退學比率分別為 5.15％及5.23％。

審計部表示，休學原因依序為其他（44.49％）、工作（13.26 ％）、經濟困難（8.30％）、學業志趣不合（7.70％）、適應不良（2.34％）及其餘原因（23.90％）則包括懷孕、育嬰、撰寫論文、違反校規、逾期未註冊等。

至於退學原因，審計部說明，依序為逾期未註冊（29.98％）、其他（26.57％）、休學逾期未復學（14.69％）、志趣不合 （14.09％）、成績不佳或曠課時數過多（6.82％）及其餘原因（7.84％）包括懷孕、育嬰、傷病、經濟困難、操行成績低於標準、未達華語能力標準等。

審計部表示，經函請教育部持續研謀改善措施，以吸引境外生來台就學，協助學校強化境外生生活、學業及適性輔導，掌握影響境外生就學不利因素以提供協助，並積極建立追蹤境外生畢業後流向機制，了解留台生活、就業情形，強化大學對國際生之諮詢與輔導機制。

教育部回應，於107年建置「SIT（Study in Taiwan）人才資料庫計畫」，以系統管理留台校友資訊，並辦理僑外生就業講座、就業博覽會、全球傑出校友獎等活動，以增進互動交流，有效經營國際友我人脈資源。且每年皆發函大專校院及大學校院附設華語文教學中心，鼓勵外籍校友、應屆畢業生及在學學生踴躍填寫外籍畢（結）業生流向問卷。