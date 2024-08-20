神盾第二季營收9.51億元，季減少6.42%、年增加12.5%；單季淨損1.69億元，季減少74.2%、年增加3.51%；單季每股淨損3.59元。單季毛利率34.9%，季減少4.69個百分比、年增加6.16個百分比；營業利益率-27.3%，季減少5.72個百分比、年增加10.6個百分比。

神盾以往是以手機指紋辨識晶片為主要產品，隨著市場趨勢結構的改變，神盾大刀闊斧轉型，終極盼可以轉型為純IP公司。董事長羅森洲表示，「神盾向來都不是自己會做什麼才去做什麼，而是去發現市場有什麼機會、需要什麼，再去想辦法來做」。神盾未來三年的營運規劃，2025年為IP Deesign，2026年為IP Deesign+I/O Chip，到了2027年則會變成IP Deesign+I/O Chip+Arm based CPU Chip。

談到與Arm(安謀)的合作，神盾看好的就是伺服器市場未來的快速成長，Arm在今年2月更新Neoverse運算子系統(CSS)，推出Neoverse CSS V3設計，預計CSS V3會在明年底正式推出，且到2027年會大量生產。羅森洲表示，根據研究兩家研調機構數據指出，以Arm架構為主的伺服器今年的市占率約11~16%，但預計到2028年規模上看26~28%，成長性具有爆發性。神盾盼藉由和全球矽智財龍頭ARM合作，在未來伺服器晶片市場中搶佔有一席之地。

神盾旗下乾瞻為Die-to-Die(D2D) PHY IP供應商，已經成功導入AI晶片公司的伺服器產品線中，於台積電(2330)CoWoS 5奈米先進封裝產品量產，也持續攜手往下一代產品於台積電CoWoS 3奈米完成矽驗證。神盾和乾瞻的合併基準日是在今年的7月21日，所以對神盾營收有貢獻會是在8月以後陸續發酵，明年會更明顯。

另外，財務長李宜平補充說到，神盾現在從以往的指紋辨識積極轉向專業分工，在今年初買下乾瞻科技後，加上旗下安國(8054)入股星河導體，神盾集團可說是一路從上游IP到Design Service再到ASIC(客製化晶片)，採取集團分工的方式，「以小博大、眾志成城」，今年第二季營收相較去年同期穩定回溫。神盾目前庫存處於正常狀況，現金水位也健康。