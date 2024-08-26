近期銀行房貸滿水位，加上央行又祭出限量房貸令，嚴選客戶、VIP優先、利率被喊高、排隊等撥款、銀行不收新件、銀行不貸將向壽險公司貸等各種異象，陸續在市場傳出，市場憂心，下半年中古屋市場直接受影響；觀察9月後下一波預售屋推案潮即將登場，推案旺季來臨，人氣買氣是否受影響，全國商總榮譽理事長賴正鎰表示，銀行房貸之亂不影響的預售市場，下半年推案潮可期，但央行不宜再干預，應回歸市場正常機制，以免衍生交屋糾紛。

最近房貸滿水位，坊間陸續傳出房貸之亂，部分剛好即將要交屋的預售屋，分戶貸款也面臨銀行核撥不下來等問題。

對此，賴正鎰表示，鄉林建設年底即將要完工交屋的「鄉林圓頂」，總銷25.7億元，預售時已銷售一空，最近已完工、已對保完成，所以已取得銀行分戶貸款，對於鄉林今年即將要完工入帳的業績應沒有影響。

賴正鎰表示，總體來說，央行要本國銀行九月初交報告的限量房貸令，並不會影響到預售屋市場，畢竟完工交屋是三、四年之後；不過，勢必會影響接下來市場上要完工交屋的預售屋，恐面臨分戶貸款斷炊、衍生不必要的交屋糾紛，因此建議政府千萬不要再干預市場，讓房市回歸市場機制調節。

賴正鎰也向房地產同業喊話指出，房地產業者更應自我約束，別再逼政府出手干預房市。